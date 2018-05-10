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Карелия теряет позиции в рейтинге развития конкуренции
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Карелия теряет позиции в рейтинге развития конкуренции 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Жители республики недовольны услугами на рынке медицинских услуг, в сферах ЖКХ и пассажирских перевозок.
Карелия теряет позиции в рейтинге развития конкуренции среди регионов страны. Об этом стало известно сегодня на заседании правительства республики, сообщает обозреватель портала «Карельские Вести», который работает сейчас в зале заседаний правительства РК.
По итогам 2016 года рейтинг Карелии снизился и республика с 47 места сползла на 50,
— рассказал на заседании о развитии конкуренции в Карелии заместитель премьер-министра карельского правительства по вопросам экономики Дмитрий Родионов.
По его словам, в прошлом году из 47 целевых показателей, которые Карелия должна была достигнуть, не выполнено 10. В частности, доля оборота розничной торговли на рынках и ярмарках в 10 раз меньше утвержденных показателей. На ярмарках нужно реализовывать 0,4% оборота розничной торговли, а в Карелии этот показатель равен 0,04%.
Негативно жители Карелии оценивают качество услуг на рынке медицинских услуг, в сферах ЖКХ и пассажирских автоперевозок. Именно эти рынки вызывают больше всего нареканий у населения.
По материалам: ptzgovorit.ru
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