Карелия теряет позиции в рейтинге развития конкуренции

Жители республики недовольны услугами на рынке медицинских услуг, в сферах ЖКХ и пассажирских перевозок.

Карелия теряет позиции в рейтинге развития конкуренции среди регионов страны. Об этом стало известно сегодня на заседании правительства республики, сообщает обозреватель портала «Карельские Вести», который работает сейчас в зале заседаний правительства РК.

По итогам 2016 года рейтинг Карелии снизился и республика с 47 места сползла на 50,

— рассказал на заседании о развитии конкуренции в Карелии заместитель премьер-министра карельского правительства по вопросам экономики Дмитрий Родионов

По его словам, в прошлом году из 47 целевых показателей, которые Карелия должна была достигнуть, не выполнено 10. В частности, доля оборота розничной торговли на рынках и ярмарках в 10 раз меньше утвержденных показателей. На ярмарках нужно реализовывать 0,4% оборота розничной торговли, а в Карелии этот показатель равен 0,04%.

Негативно жители Карелии оценивают качество услуг на рынке медицинских услуг, в сферах ЖКХ и пассажирских автоперевозок. Именно эти рынки вызывают больше всего нареканий у населения.