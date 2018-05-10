За месяц в Перми подешевели две сотни квартир. Рассказываем, какие собственники чаще идут на уступки

В апреле в Перми подешевели 192 квартиры, а в марте цены были снижены на 549 объектов, находящихся в продаже на вторичном рынке. Рассказываем, хозяева каких квартир чаще идут на уступки.

Аналитики N1.RU подсчитали, как ежемесячно меняется число квартир, собственники которых снижали цену после публикации объявлений о продаже. По данным аналитиков, в марте цены упали на 559 объектов, а это на 60% больше, чем в апреле. В 2017 году ежемесячно дешевели также по 500—600 квартир. При этом есть и те, кто повышают цены после подачи объявления о продаже.

— Число собственников, которые снижают цены после того, как выставят квартиру, в пять раз больше тех, кто повышает, — говорит руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва . — Как правило, если к объекту нет интереса, то продавец двигается в цене. Но нужно учитывать, что продажа недвижимости — это чаще всего цепочка сделок, поэтому продавец зависит от цены того объекта, который планирует купить.

Больше всего за прошедший месяц подешевело однокомнатных квартир — 36%, а «двушек» и «трёшек» — по 30%. Наибольшая доля жилья со сниженной ценой находится сейчас в Мотовилихинском и Свердловском районах города. Чаще всего цену скидывали владельцы недорого жилья. В частности, 65% всех подешевевших квартир — это объекты с ценой ниже средней на рынке. Так, средняя цена квартиры в апреле составила 2,6 млн руб.

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