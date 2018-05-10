В 2018 году рынок складской недвижимости Санкт-Петербурга пополнится спекулятивными объектами

В ближайшие три года, по оценке экспертов IPG.Estate, прирост нового спекулятивного предложения составит 400 тыс. кв. м.

Объем заявленных проектов, реализуемых в формате built-to-suit, находится на уровне 200 тыс. кв. м.