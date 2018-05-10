Ещё
В Архангельске продавцы недвижимости готовы к скидкам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом

В Архангельске продавцы недвижимости готовы к скидкам 

29.ru 45 минут назад
Фото: 29.ru
Аналитики N1.RU подсчитали, как ежемесячно меняется число квартир, собственники которых снижали цену после публикации объявлений о продаже. В апреле в Архангельске подешевели 342 квартиры, а в марте цены были снижены в 482 объявлениях, находящихся в базе сайта N1.RU.
Число квартир, которые подешевели в марте, оказалось на 30% больше, чем в апреле — 482 объекта. В ноябре 2017 года число квартир, на которые была снижена цена, было максимально — 813 объявлений. Наряду с владельцами квартир, которые скидывают цены, есть и те, кто, наоборот, повышает.
— Число собственников, которые снижают цены после того, как выставят квартиру в шесть раз больше тех, кто повышает, — отмечает руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — Как правило, если к объекту нет интереса, то продавец двигается в цене, однако нужно учитывать, что продажа какой-либо недвижимости — это чаще всего цепочка сделок, поэтому продавец зависит от цены того объекта, который планирует купить. Среди подешевевшего жилья больше всего двухкомнатных квартир — 34,5%, на втором месте «трёшки» —30%, а однокомнатных только 25%.
Максимальная доля жилья со сниженной ценой сейчас находится в Октябрьском и Ломоносовском округах. Чаще всего цену скидывали владельцы недорогого жилья. В частности, 56% всех подешевевших квартир — это объекты с ценой ниже средней на рынке. Средняя цена квартиры по всем районам Архангельска в апреле составила 3 миллиона рублей.
29.ru: последние новости
Против бедности и коррупции: фотографии с протестной акции в Архангельске В Башкирии школьник напал с ножом на одноклассников и поджег школу Аман Тулеев заявил о своей отставке с поста губернатора Кемеровской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1059
Новосибирский студент устроил расстрел в колледже68
Крымский мост: дата известна — без Путина не поедут482
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»253
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»143
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
03:12
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»
Шоу-бизнес
20:21
«Ашан» подорожает
Компании Личный счет
00:38
Крымский мост: дата известна — без Путина не поедут
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение