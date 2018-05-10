В Архангельске продавцы недвижимости готовы к скидкам

Аналитики N1.RU подсчитали, как ежемесячно меняется число квартир, собственники которых снижали цену после публикации объявлений о продаже. В апреле в Архангельске подешевели 342 квартиры, а в марте цены были снижены в 482 объявлениях, находящихся в базе сайта N1.RU.

Число квартир, которые подешевели в марте, оказалось на 30% больше, чем в апреле — 482 объекта. В ноябре 2017 года число квартир, на которые была снижена цена, было максимально — 813 объявлений. Наряду с владельцами квартир, которые скидывают цены, есть и те, кто, наоборот, повышает.

— Число собственников, которые снижают цены после того, как выставят квартиру в шесть раз больше тех, кто повышает, — отмечает руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва . — Как правило, если к объекту нет интереса, то продавец двигается в цене, однако нужно учитывать, что продажа какой-либо недвижимости — это чаще всего цепочка сделок, поэтому продавец зависит от цены того объекта, который планирует купить. Среди подешевевшего жилья больше всего двухкомнатных квартир — 34,5%, на втором месте «трёшки» —30%, а однокомнатных только 25%.

Максимальная доля жилья со сниженной ценой сейчас находится в Октябрьском и Ломоносовском округах. Чаще всего цену скидывали владельцы недорогого жилья. В частности, 56% всех подешевевших квартир — это объекты с ценой ниже средней на рынке. Средняя цена квартиры по всем районам Архангельска в апреле составила 3 миллиона рублей.