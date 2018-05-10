Экс-советник Трампа предсказывает появление глобальной криптовалюты

Бывший руководитель Goldman Sachs и экс-глава Национального экономического совета при Дональде Трампе Гэри Кон дал оценку будущему биткоина и блокчейна. Беседу с ним опубликовал телеканал CNBC.

«Я не сторонник биткоина», — заявил господин Кон в своем интервью. — «Я сторонник блокчейна».

После этих слов политик сделал прогноз развития технологии в будущем, отметив, что в мире может появиться глобальная криптовалюта. При этом, по его мнению, этот глобальный платежный инструмент не будет зависеть от производственных затрат на майнинг и электричество и прочих энергоемких технологий.

«Проще понять принципы работы блокчейн-технологий, чем объяснить, как криптовалюты создаются, как они распределяются и как люди их используют, и на этом, возможно, будет построено будущее криптовалютного рынка», — сказал экс-советник Трампа.

Ранее мы писали о том, что мировые аналитики видят биткоин на отметке $250 тыс. в 2022 году.