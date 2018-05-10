Цены на нефть достигли максимумов с декабря 2014 года

Мировые цены на нефть в четверг торгуются на максимальных уровнях с ноября 2014 года на решении президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.08 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,73% — до 77,78 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,77% — до 71,69 доллара за баррель.

Франция, Цены на нефть обновили максимумы за 3,5 года после того, как во вторник Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай Германия ) в 2015 году. Кроме того, президент США заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Введение санкций против Ирана может привести к сокращению запасов нефти в мире. На Иран в настоящее время приходится около 4% глобального предложения на рынке нефти, пишет агентство Рейтер . Аналитики Goldman Sachs отмечают, что санкции США против Ирана, вероятно, будут иметь "высокий уровень эффективности". По их прогнозам, летом стоимость нефти марки Brent может составить 82,5 доллара за баррель.