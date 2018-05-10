Ещё
Цены на нефть достигли максимумов с декабря 2014 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цены на нефть достигли максимумов с декабря 2014 года 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в четверг торгуются на максимальных уровнях с ноября 2014 года на решении президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.08 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,73% — до 77,78 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,77% — до 71,69 доллара за баррель.
Цены на нефть обновили максимумы за 3,5 года после того, как во вторник Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.
Введение санкций против Ирана может привести к сокращению запасов нефти в мире. На Иран в настоящее время приходится около 4% глобального предложения на рынке нефти, пишет агентство Рейтер. Аналитики Goldman Sachs отмечают, что санкции США против Ирана, вероятно, будут иметь "высокий уровень эффективности". По их прогнозам, летом стоимость нефти марки Brent может составить 82,5 доллара за баррель.
Поддержку росту мировых цен также оказали данные по запасам сырья в США. В среду Минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 мая, уменьшились на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5% — до 433,8 миллиона баррелей, при этом прогнозировалось сокращение только на 0,2 миллиона баррелей.
РИА Новости: последние новости
Биткоин дорожает, торгуясь выше девяти тысяч долларов Рубль снижается к доллару и евро без поддержки нефти Официальный курс евро с 9 мая вырос до 75,04 рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов987
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»
Новосибирский студент устроил расстрел в колледже25
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине742
Россиянам запретят жарить шашлыки149
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
20:21
«Ашан» подорожает
Компании Личный счет
00:38
Крымский мост: дата известна — без Путина не поедут
Политика
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение