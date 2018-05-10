Омичей зовут собирать валежник

Омской области с 21 мая по 8 июня состоится акция «Чистый лес», в рамках которой населению предоставляется право собирать валежную древесину для собственных нужд при условии уборки мусора в лесу. Об этом сообщается на портале правительства Омской области.

Акция ежегодно проводится Главным управлением лесного хозяйства Омской области совместно с органами местного самоуправления. Организаторы особо отмечают, что такие мероприятия идут на пользу лесу, а также обращают внимание, что собирать валежную древесину разрешено только в строго определенных местах и под контролем сотрудников отделов-лесничеств.

Для участия необходимо обратиться в территориальный отдел-лесничество Главного управления лесного хозяйства Омской области с соответствующим заявлением. Отдел Тарское лесничество (Тарский и Колосовкий районы Омской области) уже готов принимать заявки на участие в акции, в других районах подавать заявки можно будет в ближайшее время. В случае достаточного количества обращений населения сроки акции могут быть расширены, в каких-то районах сбор валежника может начаться ранее 21 мая и завершиться позднее 8 июня — по необходимости.