Ещё
Биткоин торгуется выше $9 тысяч
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Биткоин торгуется выше $9 тысяч 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг дорожает, аналитики ожидают продолжения роста ее стоимости, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.05 мск биткоин дорожал на 3,27%, до 9,367 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 2,74%, до 9,34 тысячи долларов, на GDAX — на 2,6%, до 9,29 тысячи долларов.
Альтернативные криптовалюты также дорожают: Ethereum — на 5,51%, до 763,88 доллара, Ripple — на 3,46%, до 0,8 доллара, Bitcoin Cash — на 10,22%, до 1658,74 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 437,3 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 36,5% всего рынка криптовалют.
"Сегодня рынок немного подрастает. Биткоин торгуется по 9,33 тысячи доллара, Etherium по 750 долларов. В целом продолжается консолидация, которая на фоне растущего тренда в конечном итоге закончится продолжением роста", — рассказал РИА Новости директор по инвестициям международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.World Мансур Гусейнов.
В то же время определенное давление на рост стоимости криптовалют продолжают оказывать комментарии по биткоину от Уоррена Баффета и Билла Гейтса, сделанные в начале недели. Так, в понедельник Баффет заявил в интервью американскому телеканалу CNBC, что криптовалюты "плохо кончат". В свою очередь, Гейтс назвал биткоин одной из наиболее спекулятивных вещей в мире.
Прайм: последние новости
Официальный курс евро на пятницу вырос до 76,13 руб Рубль снижается к доллару и евро без поддержки нефти Биткоин дешевеет на комментариях Баффета и Гейтса
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов988
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»246
Новосибирский студент устроил расстрел в колледже25
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине742
Россиянам запретят жарить шашлыки149
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
20:21
«Ашан» подорожает
Компании Личный счет
00:38
Крымский мост: дата известна — без Путина не поедут
Политика
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение