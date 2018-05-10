Биржи АТР торгуются в плюсе на фоне роста цен на нефть

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют положительную динамику на фоне роста стоимости нефти из-за опасений, связанных с Ираном , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,19% — до 3165,11 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,1%, до 1836,38 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,88% — до 30805,88 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 на 0,25% — до 6123,1 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 0,32%, до 22479,02 пункта, корейский KOSPI — на 0,26%, до 2450,39 пункта.

Франция, Поддержку настроениям инвесторов в четверг оказывают растущие цены на нефть в свете ситуации вокруг Ирана. Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай Германия ) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила в среду, что США готовятся ввести дополнительные санкции в отношении Ирана на следующей неделе.