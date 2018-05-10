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СМИ: цены на жилье в России упали перед чемпионатом мира по футболу
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СМИ: цены на жилье в России упали перед чемпионатом мира по футболу 

360tv.ru 1 час назад
За месяц до старта ЧМ‐2018 аналитики, вопреки ожиданиям, зафиксировали спад цен на вторичном рынке недвижимости в большинстве городов, где пройдет мундиаль. Об этом сообщил «Коммерсант».
Больше всего стоимость снизилась в Саранске — здесь с конца 2013 по март 2018 года квартиры подешевели на 8,8% до 47,5 тысячи рублей за квадратный метр. В Ростове-на-Дону средние цены упали с 61,6 до 57,9 тысячи рублей за «квадрат». А в Екатеринбурге цены на вторичное жилье снизились на 5% до 70,96 тысячи рублей.
Из всех городов, принимающих чемпионат мира, существенно увеличились цены лишь в Сочи (на 19,6% до 103,15 тысячи рублей за «квадрат»), Санкт-Петербурге (на 17,5%, до 115,44 тысячи рублей) и Казани (на 15,5%, до 70,53 тысячи рублей).
При этом, как отмечают эксперты, далеко не всегда причина роста заключается в проведении престижного соревнования. Так, выросший за последние четыре года спрос на «вторичку» в Сочи специалисты связывают с проведенной там Олимпиадой. А рост цен на квартиры в столице Татарстана в районе «Казань Арены» объясняют тем, что место стало престижным, как только улучшилась инфраструктура.
Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной РФ на групповом этапе станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.
Накануне сообщалось, что отельеры ростовских гостиниц получили штрафы в 1,5 миллиона за превышение цен к ЧМ‐2018. Всего правоохранительные органы завели 70 дел об административных правонарушениях
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