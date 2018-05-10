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Фонд имущества Петербурга проведет совместный семинар со Сбербанк-АСТ
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Фонд имущества Петербурга проведет совместный семинар со Сбербанк-АСТ 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
В рамках сотрудничества Фонда имущества Петербурга с электронной платформой Сбербанк-АСТ 31 мая в 11-00 пройдет бесплатный семинар для представителей петербургского бизнеса, заинтересованных в работе с этой ведущей федеральной электронной площадкой.
Предстоящий семинар открывает серию совместных мероприятий Фонда со Сбербанк-АСТ. Специалисты расскажут об особенностях работы с электронной площадкой, нормативном обеспечении этой деятельности, новинках в сфере онлайн-торговли.
На семинаре будет также презентовано открытое электронное рабочее пространство, развиваемое Фондом имущества на базе портала фондимущества.рф.
Напомним, Фонд подписал с ЗАО «Сбербанк-АСТ» соглашение о сотрудничестве, предусматривающее обмен данными о торгах, проведение анализа результатов торгов, консультирование и обучение пользователей электронной площадки.
Предполагается, что в будущем часть торгов фонда перейдет в электронный формат, и ЗАО «Сбербанк-АСТ» как федеральная электронная торговая площадка будет задействован в этом процессе.
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