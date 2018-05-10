В России предложили наказывать за вовлечение детей в несанкционированные акции 

Административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции предложили ввести в России, сообщает в четверг Газета.ru.
«На сайте Госдумы было опубликовано сообщение о внесении на рассмотрение нижней палаты парламента проекта закона, предусматривающего введение административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции», — отмечается в материале.
5 мая в ряде городов России состоялись протестные акции. В Москве акция, не согласованная с властями города, прошла на Пушкинской площади. В мероприятии приняли участие 1,5 тысячи человек. Было задержано порядка 300 человек, также в отделы полиции за нарушения общественного порядка в ходе несогласованной акции были доставлены несовершеннолетние, которых отпустили после профилактической беседы.