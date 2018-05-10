Каждый месяц в Тюмени дешевеет по 500 квартир

В апреле в Тюмени подешевели 486 квартир, выставленных сейчас на продажу. Это составляет 3,5% от общего числа объектов вторичного рынка, находящихся в базе сайта N1.RU в Тюмени.

По данным аналитиков, число квартир, которые подешевели в марте, было на 20% больше, чем в апреле — 614 объектов. Наряду с владельцами квартир, которые скидывают цены, есть и те, кто, наоборот, повышает.

— Число собственников, которые снижают цены после того, как выставят квартиру почти в пять больше, чем тех, кто повышает, — отмечает руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва . — Как правило, если к объекту нет интереса, то продавец двигается в цене, однако нужно учитывать, что продажа какой-либо недвижимости это чаще всего цепочка сделок, поэтому продавец зависит от цены того объекта, который планирует купить.

Среди подешевевшего жилья больше всего однокомнатных квартир — 41%, «двушек» — 36%, а трехкомнатных — 21%. Лидерами по снижению цен стали Восточный и Ленинский районы. Чаще всего цену скидывали владельцы недорого жилья. В частности, 61% всех подешевевших квартир — это объекты с ценой ниже средней на рынке. Средняя цена квартиры по всем районам Тюмени в апреле составила 3 миллиона рублей. Ранее мы публиковали топ-7 районов с самым доступным жильем.

При этом дешевеют не только квартиры. До этого аналитики сообщали о снижении цен на пустующие участки земли: за год они подешевели почти в два раза.