Около 160 млн руб. готовы потратить в мэрии Красноярска на ремонт ул. Ленин

Мэрия Красноярска ищет подрядчиков для капитального ремонта на ул. Ленина. За работу власти готовы заплатить около 160 млн рублей.

Изучив опыт прошлого года, чиновниками было принято решение разбить работы на несколько лотов. То есть в ходе электронных торгов на федеральной площадке будут выставлены разными лотами несколько видов работ. Так, начальная цена первого лота составляет около 20 миллионов. На этом этапе планируется заменить гранитный бортовой камень на улице Ленина. Причем замене подлежит большая часть существующего сейчас бордюра. Второй лот предусматривает остальные дорожные работы и работы с системой ливневой канализации. На торгах он появится чуть позже. Начальная цена этого лота — около 140 миллионов рублей.

Кроме дорожных работ в этом году на улице Ленина предусмотрено и благоустройство. В его рамках планируется обновить освещение, провести озеленение, отремонтировать брусчатые тротуары и установить новые остановочные павильоны. Кстати, эти работы также будет выполнять отдельный подрядчик.