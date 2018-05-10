Майку Майкла Джордана продали за $48 тыс.

По информации The Score, речь идет об экипировке, в которой легендарный баскетболист сыграл 18 декабря 2002 года против «Мемфиса». В той встрече Джордан записал на свой счет 33 очка.

Майкл Джордан является шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной лиги (НБА) и двукратным олимпийским чемпионом. За время своих выступлений в команде «Чикаго Буллз» он установил около 200 клубных рекордов, участвовал в 92 из 100 самых результативных игр в истории клуба.