Майка Майкла Джордана продана за 48 тысяч долларов

Игровая майка «Вашингтона» Майкла Джордана​ была продана на аукционе, сообщает The Score. Экипировка, в которой легендарный баскетболист сыграл 18 декабря 2002 года против «Мемфиса», досталась новому владельцу за 48 тысяч долларов. В той встрече Джордан набрал 33 очка.

$47,872: Price paid for a game-used & signed MJ Wizards jersey this weekend on @GoldinAuctions, the highest price paid for a Jordan Wizards jersey pic.twitter.com/ilPGbQAjPn

— Darren Rovell (@darrenrovell) 7 мая 2018 г.