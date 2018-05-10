В Первомайском сквере развернули выставку образцов современного стрелкового оружия и современной экипировки военнослужащих.
В Новосибирске в День Победы состоялась акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор!».
В рамках мероприятия в Первомайском сквере развернули выставку образцов современного стрелкового оружия и современной экипировки военнослужащих. Также здесь прошли выступления творческих коллективов, спортивные мероприятия и концерт.
Акцию посетили сотни человек. Все желающие получили в пунктах отбора ответы на вопросы об особенностях службы по контракту.