В Новосибирске состоялась акция «Военная служба по контракту — твой выбор!»

В Первомайском сквере развернули выставку образцов современного стрелкового оружия и современной экипировки военнослужащих.

Новосибирске в День Победы состоялась акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор!».

В рамках мероприятия в Первомайском сквере развернули выставку образцов современного стрелкового оружия и современной экипировки военнослужащих. Также здесь прошли выступления творческих коллективов, спортивные мероприятия и концерт.

Акцию посетили сотни человек. Все желающие получили в пунктах отбора ответы на вопросы об особенностях службы по контракту.