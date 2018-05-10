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Военные строители и ветераны в Ижевске приняли участие в традиционной акции «Бессмертный полк»
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Военные строители и ветераны в Ижевске приняли участие в традиционной акции «Бессмертный полк» 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в акции в Ижевске приняли участие более 40000 человек, жителей и гостей столицы Удмуртии.
Военные строители с особым трепетом и чувством уважения относятся к этой акции.
В каждой семье, в каждом коллективе война оставила большой след.
Великая Отечественная война заставила сотни строителей оставить свое мирное ремесло и встать на защиту Родины. На фронт уходили и рабочие, и квалифицированные кадры.
Сегодня по центральной улице Ижевска, Пушкинской, строители и ветераны Главного военно-строительного управления N 8 прошли с портретами родных и близких, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Всего в акции в Ижевске приняли участие более 40000 человек, жителей и гостей столицы Удмуртии.
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