Акция «Бессмертный полк» прошла на курортах Юго-Восточной Азии

На Филиппинах акция «Бессмертный полк» прошла в этом году впервые. Количество участников варьировалось от страны к стране. Так, на Филиппинах в акции приняли участие более 100 человек, в Индонезии — более 350 человек, в Малайзии — около 200 человек. Наиболее масштабно прошло празднование Дня Победы во Вьетнаме и в Таиланде. В столице Вьетнама Ханое в акции «Бессмертный полк» приняли участие более тысячи человек. На курортном острове Пхукет в Таиланде более 300 человек собрались на акцию «Бессмертный полк» у православного храма во имя Святой Троицы.

В Паттайе с разрешения местных властей было организовано настоящее шествие: более 500 россиян с портретами воевавших дедов и прадедов и российскими флагами прошли около двух километров по городской набережной от перекрестка улицы Северной Паттайи до торгового центра Central Festival, где к ним присоединились еще несколько сотен человек. На открытой площадке перед торговым центром, где в Новый год обычно устанавливается главная елка Паттайи, прошел концерт, посвященный Дню Победы.