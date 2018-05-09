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Акция «Бессмертный полк» прошла на курортах Юго-Восточной Азии
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Акция «Бессмертный полк» прошла на курортах Юго-Восточной Азии 

BFM.RU 32 минуты назад
Акция «Бессмертный полк» состоялась в столицах и курортных городах стран Юго-Восточной Азии. Шествия с портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, и российскими флагами прошли на территории посольств РФ и российских центров науки и культуры в столицах Индонезии, Малайзии, Лаоса, Вьетнама, Камбоджи, в курортных городах Таиланда и Филиппин, передает РИА Новости.
На Филиппинах акция «Бессмертный полк» прошла в этом году впервые. Количество участников варьировалось от страны к стране. Так, на Филиппинах в акции приняли участие более 100 человек, в Индонезии — более 350 человек, в Малайзии — около 200 человек. Наиболее масштабно прошло празднование Дня Победы во Вьетнаме и в Таиланде. В столице Вьетнама Ханое в акции «Бессмертный полк» приняли участие более тысячи человек. На курортном острове Пхукет в Таиланде более 300 человек собрались на акцию «Бессмертный полк» у православного храма во имя Святой Троицы.
В Паттайе с разрешения местных властей было организовано настоящее шествие: более 500 россиян с портретами воевавших дедов и прадедов и российскими флагами прошли около двух километров по городской набережной от перекрестка улицы Северной Паттайи до торгового центра Central Festival, где к ним присоединились еще несколько сотен человек. На открытой площадке перед торговым центром, где в Новый год обычно устанавливается главная елка Паттайи, прошел концерт, посвященный Дню Победы.
После концерта в одном из кинозалов Central Festival для желающих был организован просмотр нового фильма Константина Хабенского «Собибор». Из-за тропической жары акция «Бессмертный полк» проходила в некоторых городах Юго-Восточной Азии не в дневное, а в вечернее время. Во Вьетнаме, в Таиланде, Малайзии, Камбодже помимо россиян и граждан стран СНГ в праздновании Дня Победы приняли участие и граждане этих стран, знакомые с историей и культурой России.
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