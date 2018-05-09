Что делать при скачках рубля

В постоянно меняющейся политической обстановке столь же резко меняется и соотношение отечественной валюты к доллару или евро. Своими советами по лавированию в финансовом потоке с «Вечеркой» поделился эксперт-экономист Павел Медведев

Главное в ситуации с постоянно изменяющимся курсом рубля — не надеяться обыграть рынок, поторопившись купить подешевле и продать подороже.

— Обыватель обычно не обладает по-настоящему большими деньгами, поэтому подобный финансовый маневр принесет слишком малую прибыль по сравнению с затраченными усилиями. Ведь обычные люди меняют свои средства в кассах крупных и не очень банков, отдавая, соответственно, определенный процент за эту операцию в финансовую организацию, — отметил Павел Медведев. — Кроме этого, есть и косвенные траты — плата за проезд в общественном транспорте или бензин, потеря времени в очереди (а время, как известно — деньги, хоть мы пока и не умеем выражать это в конкретных числах). Поэтому я не советую при сильном сотрясении валютных курсов бросаться менять деньги. Для непрофессионала это равносильно игре в рулетку, где выиграть можно так же легко как и проиграть все подчистую.

— Заниматься игрой с валютой стоит только в том случае, если у вас есть какие-то конкретные планы. Например, обучение детей за границей. В таком случае действительно стоит присмотреться к скачкам курса и попытаться вычислить, когда будут благоприятные для вас условия. Здесь можно прибегнуть к тактике разделения финансов. Не нужно сразу покупать всю требуемую сумму в валюте, лучше сделать это в несколько заходов, — подчеркивает Павел Медведев.

Таким образом, добавил он, можно отталкиваться от изменений курса и следующую покупку делать с учетом изменившихся факторов. Так, может быть, можно будет немного сэкономить в долгосрочной перспективе. Если все же курс не благоприятствует, то не нужно паниковать и расстраиваться. Благодаря покупке меньшей суммы вы не так пострадаете, как могли бы в случае выкупа всей суммы.

Не менее важно постоянно держать в голове рублевую сумму, которая вам требуется для текущих трат, ведь отказываться от национальной валюты в обозримом будущем никто не планирует, платить все равно придется родными «деревянными». На будущее лучше сразу заложить в эту сумму бюджет на три, а то и на четыре месяца. Ведь в зависимости от индивидуальных потребностей вам в определенный момент могут понадобиться даже не десятки, а сотни тысяч рублей. Поэтому вложив все «освободившиеся» после жизненно необходимых трат рубли в иностранную валюту, вы можете легко оказаться в ситуации, когда через некоторое время придется их менять обратно, сильно потеряв на разнице курсов покупки-продажи.

Если у вас на руках все же остается внушительная сумма «свободных» средств, то имеет смысл присмотреться к различным формам недвижимости, будь то городская квартира или загородный дом. Впрочем, бросаться с головой в мир недвижимости тоже не стоит, так как из сложившейся ситуации обязательно сделают выводы и риэлторы с девелоперами, которые обязательно попробуют этим воспользоваться в свою сторону.

— Если все же хочется создать заначку, то, как говорится, лучше не складывайте все яйца в одну корзину. Заведите отдельные счета для долларов и евро. В обязательном порядке нужно держать определенную сумму, лучше всего в том размере, который позволит спокойно прожить месяц, в наличных деньгах, — добавил Павел Медведев.

Сейчас государство активно занимается поиском в банках страны «грязных» денег, поэтому, совершив подозрительный с точки зрения соответствующих структур платеж или перевод, можно оказаться с заблокированным на неопределенное время счетом и пустыми карманами, без всяких средств к существованию.

Пожалуй, самый главный совет — не волноваться. Ваш шанс стать новым Джорджем Соросом , обыгравшим всю Великобританию , ничтожно мал. Обыграть рынок на миллионы рублей или долларов не выйдет. Поэтому стоит позаботиться, в первую очередь, об имеющихся средствах, их сохранении и приумножении.

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