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В Хабаровском крае прошла акция «Бессмертный полк»
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В Хабаровском крае прошла акция «Бессмертный полк» 

RT на русском 1 час назад
Как заявили организаторы, в столице региона официально зарегистрированных участников было около 60 тыс. человек, что гораздо больше, чем в 2017 году.
По краю это число в два раза выше. В акции принял участие губернатор Вячеслав Шпорт.
Организацию шествия обеспечивали 580 добровольцев, передаёт ИА «Хабаровский край сегодня».
Акцию провели и в Тюменской области.
Как сообщает kp.ru, в шествии участвовали 140 тыс. человек, в том числе губернатор Владимир Якушев.
Ранее стало известно, что в Берлине прошла акция «Бессмертный полк».
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