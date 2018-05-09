В Хабаровском крае прошла акция «Бессмертный полк»

Как заявили организаторы, в столице региона официально зарегистрированных участников было около 60 тыс. человек, что гораздо больше, чем в 2017 году.

По краю это число в два раза выше. В акции принял участие губернатор Вячеслав Шпорт

Организацию шествия обеспечивали 580 добровольцев, передаёт ИА « Хабаровский край сегодня».

Как сообщает kp.ru, в шествии участвовали 140 тыс. человек, в том числе губернатор Владимир Якушев

Ранее стало известно, что в Берлине прошла акция «Бессмертный полк».