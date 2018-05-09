20 недорогих, но очень полезных штук с AliExpress

20 недорогих, но очень полезных штук с AliExpressНедорогие штуки могут быть полезными. Всего за несколько сотен рублей можно обзавестись приличной зарядкой для смартфонов, подобрать стильную одежду или аксессуары.

Все это доступно на AliExpress. Как всегда, собрали самое интересное и годное.

Как извлечь максимум из этой подборки?

Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. Все знают, что на AliExpress есть недобросовестные продавцы, а с помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.

Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.

Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.

Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн М.видео , Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.

Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.

1. Мощная зарядка

Есть несколько модификаций на один, два или четыре порта.

Цена: от 326 руб., купить с кэшбеком

2. USB-кабель 3 в 1 Позволит зарядить любой смартфон или планшет.

Цена: 503 руб., купить с кэшбеком

3. Диодные лампы

Есть разной формы, мощности и с любым цоколем.

Цена: от 70 руб., купить с кэшбеком

4. Электронная копилка

Сама считает сбережения и накопления.

Цена: 549 руб., купить с кэшбеком

5. Налобный фонарь

Яркий фонарь с разными режимами свечения.

Цена: от 719 руб., купить с кэшбеком

6. Беспроводная колонка

Удобная штука для прогулок, походов и отпуска.

Цена: 1 609 руб., купить с кэшбеком

7. Увлажнитель воздуха

Компактный увлажнитель с ароматизатором.

Цена: 610 руб., купить с кэшбеком

8. Походный термос

Прочный вместительный термос, есть разные расцветки.

Цена: 734 руб., купить с кэшбеком

9. Bluetooth-наушники

Компактная гарнитура для занятий спортом.

Цена: от 841 руб., купить с кэшбеком

10. Дорожная сумка

Вместительная прочная сумка для переездов или долгих поездок.

Цена: 1 388 руб., купить с кэшбеком

11. Селфи-подсветка

Подсветка для съемки на смартфон.

Цена: 195 руб., купить с кэшбеком

12. Спротивные часы

Удобный часы с контрастным циферблатом.

Цена: 747 руб., купить с кэшбеком

13. Цветные футболки

Большой выбор ярких летних футболок.

Цена: от 661 руб., купить с кэшбеком

14. Набор кухонных ножей

Острые ножи и сопутствующие приспособления в одном наборе.

Цена: от 1 254 руб., купить с кэшбеком

15. Набор диодных свечей

Пригодятся для романтического вечера или свидания.

Цена: 745 руб., купить с кэшбеком

16. Беспроводная мышь

Недорогой манипулятор с регулировкой DPI.

Цена: от 315 руб., купить с кэшбеком

17. Яркий галстук

Красивые галстуки для летних модников.

Цена: от 212 руб., купить с кэшбеком

18. Лайтбокс

Удобная штука для создания крутых предметны фото в домашних условиях.

Цена: 632 руб., купить с кэшбеком

19. Измеритель ступни

Поможет выбрать размер при заказе обуви с AliExpress, Amazon или других сайтов.

Цена: 214 руб., купить с кэшбеком

20. Светящиеся маски

Скрасят даже самую нудную вечеринку.

Цена: от 549 руб., купить с кэшбеком

P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress

1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.

2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:

3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:

Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!

Не расстраивайся, подборка не закончилась, загляни в наш Telegram, там еще три годных штуки.