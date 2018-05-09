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В столице Малайзии прошла акция «Бессмертный полк»
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В столице Малайзии прошла акция «Бессмертный полк» 

RT на русском 21 минуту назад
В Куала-Лумпуре состоялась акция «Бессмертный полк», сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-атташе посольства России Максима Сальникова.
Он рассказал, что шествие прошло по улицам, прилегающим к Российскому центру науки и культуры.
Затем участники, в том числе послы и представители дипломатических миссий Казахстана, Киргизии, Туркмении в Малайзии, возложили цветы к монументу советским воинам на территории центра.
Помимо этого, ученики школы при посольстве России подготовили небольшой концерт ко Дню Победы.
Ранее сообщалось, что в Берлине прошла акция «Бессмертный полк».
Также народный артист России саксофонист Игорь Бутман в беседе с НСН рассказал о своём отношении к акции «Бессмертный полк».
RT на русском: последние новости
Сотни тысяч людей принимают участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве В акции «Бессмертный полк» на Кубани приняли участие более 580 тысяч человек Как в разных странах мира проходила акция «Бессмертный полк»
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