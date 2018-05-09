В столице Малайзии прошла акция «Бессмертный полк»

Ранее сообщалось, что в Берлине прошла акция «Бессмертный полк».

Помимо этого, ученики школы при посольстве России подготовили небольшой концерт ко Дню Победы.

Он рассказал, что шествие прошло по улицам, прилегающим к Российскому центру науки и культуры.

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