Акция «Бессмертный полк» завершилась в столице 

Более одного миллиона москвичей прошлись в колонне с портретами своих родственников-ветеранов.
Акция «Бессмертный полк» завершилась 9 мая в Москве.
— В центре Москвы завершилась Всероссийская акция «Бессмертный полк». В этом году АОНа продлилась дольше обычного в связи с тем, что в ней приняло участие рекордное количество людей — более миллиона человек, — сообщила официальный представитель Главного управления Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк.
Вместе с тем, по данным ведомства, на территории России в рамках акции состоялось свыше 2900 мероприятий. В колоннах с портретами родных-фронтовиков прошли 10 миллионов 400 тысяч человек.
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