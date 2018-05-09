Москва поднялась в мировом рейтинге по стоимости элитного жилья 

Москва, 9 мая /Синьхуа/ — Москва поднялась с последнего 41-го на 36-е место в рейтинге мегаполисов мира по динамике цен на элитное жилье. Об этом сообщается в исследовании Prime Global Cities Index международного агентства Knight Frank, в котором анализируется динамика цен на высокобюджетную жилую недвижимость в национальных валютах.
Сообщается, что в марте 2018 года стоимость дорогого жилья в российской столице зафиксирована на уровне -1,4 проц по отношению к марту 2017 года.
Последнее место в мировом рейтинге занял Стокгольм /-8,4 проц/. Также наибольшее падение цен на премиальное жилье зафиксировано в городе Тайбэй /-7,4 проц/ и Санкт-Петербурге /-4 проц/, следует из материалов Knight Frank. —0—