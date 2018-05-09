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БАПОР получило от Турции помощь в размере 10 млн долларов
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БАПОР получило от Турции помощь в размере 10 млн долларов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Рамаллах, 9 мая /Синьхуа/ — Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ /БАПОР/ сегодня сообщило о получении от Турции помощи в размере 10 млн долларов США.
БАПОР было сформировано в 1949 году и в основном отвечает за предоставление гуманитарной помощи более 5 млн зарегистрированных беженцев из Палестины на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа, Сирии и Ливане. По расчетам ООН, БАПОР в 2018 году сталкивается с дефицитом средств в размере 450 млн долларов. —0—
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