Депутат Европарламента от Британии рассказала об участии в акции «Бессмертный полк» в Москве

«Это мой отец, Джордж Комбс, он принимал участие в Северных конвоях в Советский Союз в 1944 году», — рассказала Эткинсон RT, отметив, что именно «русские вручили отцу его первую медаль».

По словам депутата, идея акции «фантастическая».

«Это единственный способ закрепить память (об участниках войны. — RT), а ещё это посыл молодому поколению, чтобы они не забыли, что произошло годы назад, чтобы не допустить этого вновь».

Она отметила, что проводимая акция позволяет сохранить память об участниках военных действий и выразить благодарность людям, которые «пали за нашу свободу».