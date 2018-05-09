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Депутат Европарламента от Британии рассказала об участии в акции «Бессмертный полк» в Москве
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Депутат Европарламента от Британии рассказала об участии в акции «Бессмертный полк» в Москве 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Депутат Европарламента от Великобритании Дженис Эткинсон приняла участие в акции «Бессмертный полк» в Москве с портретом своего отца, принимавшего участие во Второй мировой войне.
«Это мой отец, Джордж Комбс, он принимал участие в Северных конвоях в Советский Союз в 1944 году», — рассказала Эткинсон RT, отметив, что именно «русские вручили отцу его первую медаль».
По словам депутата, идея акции «фантастическая».
«Это единственный способ закрепить память (об участниках войны. — RT), а ещё это посыл молодому поколению, чтобы они не забыли, что произошло годы назад, чтобы не допустить этого вновь».
Она отметила, что проводимая акция позволяет сохранить память об участниках военных действий и выразить благодарность людям, которые «пали за нашу свободу».
Ранее в МВД России сообщили, что более 1 млн человек принимают участие в акции «Бессмертный полк» в Москве.
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