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К «Бессмертному полку» присоединились 10 миллионов россиян
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К «Бессмертному полку» присоединились 10 миллионов россиян 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В акции «Бессмертный полк» по всей России 9 мая приняли участие 10,4 миллиона человек, таковы данные МВД РФ.
В целом в стране прошло почти три тысячи мероприятий в рамках «Бессмертного полка».
Как сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк, в Москве шествие собрало рекордное количество участников — более миллиона. Поэтому, по словам Волк, акция длилась дольше обычного.
«Бессмертный полк» проходит в России седьмой раз, во время шествия люди несут фотографии родственников, воевавших на стороне Красной армии во время Великой Отечественной войны.
В 2017 году акция собрала около 250 тысяч участников в 60 государствах, в том числе в странах СНГ, а также в Сербии, Израиле, Греции, Болгарии, США, Франции и Великобритании.
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