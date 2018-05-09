ТОП-10 автомобилей, которые выглядят дороже своей стоимости

На российском рынке не много авто, которые внешне выглядят значительно дороже чем стоят.

Первое место у таких машин досталось Honda Civiv, ее стоимость в среднем 18000 долларов, а славится она своей практичностью и интересным экстерьером. Второе место досталось Mazda CX-3, ее стоимость не более 20000 долларов, приобретают ее из-за необычной внешности. В тройку лидеров вошел также Chevrolet Colorado.

Оставшиеся семь мест заняли автомобили в ценовой категории от 20 до25 000 долларов, это марки Infiniti, KIA, Toyota, Ford , QX30.

Не всегда дорогостоящий автомобиль стоит своих денег, бывают и такие машины, которые выглядят престижно за довольно доступную цену, нужно только поискать.