Ещё
Более 600 тысяч человек прошли в «Бессмертном полку» в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 600 тысяч человек прошли в «Бессмертном полку» в Подмосковье 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: Ульяновск-город новостей
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Более 600 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Подмосковье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
right"Акция прошла во всех 67 муниципалитетах Московской области. Общее количество участников 619,7 тысячи человек. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем году. Акция «Бессмертный полк» проходит на территории Подмосковья с 2015 года", — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что в Люберцах в акции приняли участие 36 тысяч человек, в Подольске — 29, в Красногорске — порядка 20 тысяч человек. В красногорском шествии принял участие губернатор региона Андрей Воробьев. Он прошел с портретом своего прадеда Василия Воробьева, удостоенного ордена «Красной звезды».
Ранее сообщалось, что за три года в Военный комиссариат Московской области обратились свыше 10 тысяч жителей Подмосковья с запросами о подвигах родных на войне.right
РИА Новости: последние новости
Цены на нефть достигли максимумов с декабря 2014 года Биткоин дорожает, торгуясь выше девяти тысяч долларов Рубль снижается к доллару и евро без поддержки нефти
Комментарии  Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом49
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1113
Новосибирский студент устроил расстрел в колледже89
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»260
Крымский мост: дата известна — без Путина не поедут646
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
03:12
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение