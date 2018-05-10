Более 600 тысяч человек прошли в «Бессмертном полку» в Подмосковье

right"Акция прошла во всех 67 муниципалитетах Московской области. Общее количество участников 619,7 тысячи человек. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем году. Акция «Бессмертный полк» проходит на территории Подмосковья с 2015 года", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за три года в Военный комиссариат Московской области обратились свыше 10 тысяч жителей Подмосковья с запросами о подвигах родных на войне.right