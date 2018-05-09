Торги фьючерсами на биткоин спровоцировали падение цифровой валюты

Investing.com — Биткоин может оказаться заложником собственного успеха.

В новом отчете Федерального резервного банка Сан-Франциско говорится, что начало торгов фьючерсами на биткоин в середине декабря 2017 года совпало с первым падением цены криптовалюты с рекордного уровня почти в 20 000 долларов. Эксперты полагают, что это не было случайностью.

В докладе резервного банка было отмечено, что фьючерсы на биткоин позволили пессимистам войти на рынок, который ранее двигался только в одном направлении, в результате спекулятивных покупок, и начало снижения «согласуется с динамикой торгов, которая обычно сопровождает введение фьючерсных торгов на актив».

Стоимость биткоина достигла максимума 17 декабря. В этот день Чикагская товарная биржа (CME) присоединилась к Чикагской бирже опционов (CBOE), предложив торги производными инструментами на криптовалюты.

В последние недели биткоин продемонстрировал скромный отскок, но по-прежнему торгуется намного ниже своего максимума.