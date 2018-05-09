На Урале выросли объемы ипотечного кредитования

Московской области и Санкт-Петербурга. Снижение ставок послужило причиной заметного оживления потребителей и, как следствие, способствовало росту числа выданных ипотечных кредитов. С начала года в Свердловской области их предоставлено 10,35 тысячи, что на 82,7 процента больше, чем годом ранее. В Тюменской «матрешке» прирост составил рекордные 94 процента, а общее количество выданных кредитов приблизилось к 13 тысячам. Отметим, что по объемам ипотечного кредитования Тюменская область в последние годы занимает четвертое место в России после Москвы

Совокупная задолженность ипотечных заемщиков перед банками на 1 апреля 2018 года в Свердловской области составила 179,6 миллиарда рублей, в Тюменской (с учетом автономий) — почти вдвое больше (338,6 миллиарда). Средний размер займа составляет 1,89 и 2 миллиона рублей соответственно, средний срок — 16,2 и 16,6 года. Объем просроченной задолженности во всех четырех регионах падает, сегодня он около одного процента.

Специалисты ЦБ считают, что позитивный тренд на ипотечном рынке сохранится. По мнению руководителя Уральского ГУ Банка России Евгения Барышникова, дальнейшему росту будет способствовать стартовавшая в этом году госпрограмма предоставления субсидий по выданным ипотечным кредитам.

Между тем По данным Объединенного кредитного бюро, Свердловская и Челябинская области в первом квартале 2018 года попали в топ-10 регионов РФ по кредитной активности жителей. Аналитики отмечают, что здесь росли не только объемы выдачи ипотеки, но и потребительских кредитов, автокредитов и кредитных карт.