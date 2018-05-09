Жители Лондона принимают участие в акции «Бессмертный полк» 

Колонна стартовала Трафальгарской площади и пройдет по улице Уайтхолл, мимо Даунинг-стрит.
Акция «Бессмертный полк» началась 9 мая в Лондоне. Участники начали шествие с Трафальгарской площади.
Колонна пройдет по улице Уайтхолл, мимо Даунинг-стрит. После этого «Бессмертный полк» проследует по парламентской площади мимо знаменитого Биг-Бена. Шествие завершится в небольшом сквере рядом со зданиями британского парламента.
Напомним, что акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в День Победы в России и других странах. Она призвана увековечить память героев Великой Отечественной войны, отмечает РИА Новости.
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