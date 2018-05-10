В Ульяновске пятый раз прошла акция «Бессмертный полк»

Ульяновске в День Победы пятый раз состоялось шествие «Бессмертного полка». Участники акции собрались на площади перед Ленинским мемориалом. По Спасской улице — бульвару Пластова — улице Гончарова они с портретами своих близких — участников Великой Отечественной войны прошли до площади 30-летия Победы.

Завершился торжественный ход у обелиска Победы. Всего по предварительным данным в колонну «Бессмертного полка» в Ульяновске встали почти 35 тысяч человек, а в области участников акции набралось около 70 тысяч.