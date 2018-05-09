Ещё
В Барнауле в рамках акции, посвященной детям войны, запустили белые шарики
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
В Барнауле в рамках акции, посвященной детям войны, запустили белые шарики
АиФ — Алтай
50 минут назад
Комментарии
Фото:
АиФ - Алтай
9 мая на проспекте Социалистическом ученики и педагоги барнаульской школы №53 дарили мягкие игрушки ветеранам, чье детство украла война.
В рамках акции в небо были запущены воздушные шарики.
АиФ — Алтай: последние новости
В Рубцовске погасят Вечный огонь
Барнаульский зоопарк повышает цены на билеты?
На Алтае вырос минимальный размер пособия по беременности и родам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»
38
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде
400
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
242
Путин спас ветерана на параде Победы
545
США ввели новые санкции против России
27
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина
В мире
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина
В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток
В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика
Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика
В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток
В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты
Ближний Восток
08:45
Иран уличил Трампа во лжи по ядерному соглашению
Ближний Восток
В мире
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение