В Барнауле в рамках акции, посвященной детям войны, запустили белые шарики

9 мая на проспекте Социалистическом ученики и педагоги барнаульской школы №53 дарили мягкие игрушки ветеранам, чье детство украла война.

В рамках акции в небо были запущены воздушные шарики.