Ещё
В Барнауле в рамках акции, посвященной детям войны, запустили белые шарики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Барнауле в рамках акции, посвященной детям войны, запустили белые шарики 

АиФ — Алтай 50 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
9 мая на проспекте Социалистическом ученики и педагоги барнаульской школы №53 дарили мягкие игрушки ветеранам, чье детство украла война.
В рамках акции в небо были запущены воздушные шарики.
АиФ — Алтай: последние новости
В Рубцовске погасят Вечный огонь Барнаульский зоопарк повышает цены на билеты? На Алтае вырос минимальный размер пособия по беременности и родам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»38
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде400
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану242
Путин спас ветерана на параде Победы545
США ввели новые санкции против России27
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
08:45
Иран уличил Трампа во лжи по ядерному соглашению
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение