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Мордовия присоединилась к историко-патриотической акции «Бессмертный полк»
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Мордовия присоединилась к историко-патриотической акции «Бессмертный полк» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
9 мая жители Мордовии присоединились к всероссийской акции «Бессмертный полк». Сбор участников начался в 12.00 на Привокзальной площади Саранска.
Фото: акция «Бессмертный полк» в Саранске
Фото: акция «Бессмертный полк» в Саранске
Фото: акция «Бессмертный полк» в Саранске По предварительным подсчетам более 30 тыс. человек взяли в руки фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Фото: акция «Бессмертный полк» в Саранске
Фото: акция «Бессмертный полк» в Саранске
Фото: акция «Бессмертный полк» в Саранске
На фото в центре: глава Мордовии Владимир Волков с портретом отца Возглавил шествие глава Мордовии Владимир Волков. В его руках портрет отца Дмитрия Алексеевича Волкова. В 1939 году он был призван в Красную Армию. В мае 1942 года в боях за город Изюм Дмитрий Алексеевич был тяжело ранен в ногу, потом комиссован.
Фото: акция «Бессмертный полк» в Саранске
Фото: акция «Бессмертный полк» в Саранске
Фото: акция «Бессмертный полк» в Саранске Колонна проследовала по проспекту Ленина и Советской площади до площади Победы.
Фото: акция «Бессмертный полк» в Саранске
Фото: акция «Бессмертный полк» в Саранске Фото: stolica-s.su, pg13.ru, e-mordovia.ru
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