Мордовия присоединилась к историко-патриотической акции «Бессмертный полк»

9 мая жители Мордовии присоединились к всероссийской акции «Бессмертный полк». Сбор участников начался в 12.00 на Привокзальной площади Саранска

Фото: акция «Бессмертный полк» в Саранске

Фото: акция «Бессмертный полк» в Саранске

Фото: акция «Бессмертный полк» в Саранске По предварительным подсчетам более 30 тыс. человек взяли в руки фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Фото: акция «Бессмертный полк» в Саранске

Фото: акция «Бессмертный полк» в Саранске

Фото: акция «Бессмертный полк» в Саранске

На фото в центре: глава Мордовии Владимир Волков с портретом отца Возглавил шествие глава Мордовии Владимир Волков. В его руках портрет отца Дмитрия Алексеевича Волкова . В 1939 году он был призван в Красную Армию. В мае 1942 года в боях за город Изюм Дмитрий Алексеевич был тяжело ранен в ногу, потом комиссован.

Фото: акция «Бессмертный полк» в Саранске

Фото: акция «Бессмертный полк» в Саранске

Фото: акция «Бессмертный полк» в Саранске Колонна проследовала по проспекту Ленина и Советской площади до площади Победы.

Фото: акция «Бессмертный полк» в Саранске

Фото: акция «Бессмертный полк» в Саранске Фото: stolica-s.su, pg13.ru, e-mordovia.ru