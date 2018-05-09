О чем нужно знать инвесторам в условиях плоской кривой доходности

Investing.com — Рост доходности 10-летних гособлигаций США до 3% оказался негативным для некоторых инвесторов, но на рынках наблюдается более зловещая динамика с угрожающими последствиями.

Речь идет о сужении кривой доходности, которая демонстрирует разницу между краткосрочными и долгосрочными процентными ставками.

Одной из двух самых наблюдаемых пар ставок является разница между двухлетними и десятилетними казначейскими облигациями.

Спрэд доходности между ними является самым низким за последние 10 лет, что наблюдалось непосредственно перед последней рецессией. Рыночные обозреватели обеспокоены тем, что в конечном итоге краткосрочные ставки могут оказаться выше долгосрочных.

История показывает, что при инвертировании кривой доходности экономика впадает в рецессию на срок от 6 до 24 месяцев.