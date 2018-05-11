Кучинский лес станет центральной площадкой акции «Лес Победы» в Балашихе

Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

«12 мая в Московской области будет проходить акция «Лес Победы». В Балашихе центральной площадкой станет Кучинское лесничество. В районе станции Железнодорожная на площади в шесть гектаров будет высажено 25 тысяч сеянцев сосны. Все желающие могут принять участие и тоже посадить дерево. Акция начнется в 11:00», — сказал Сергей Юров

Он добавил, что от площади у храма Александра Невского с улицы Карла Маркса в 9:45 будут организованы три автобуса для перевозки людей на место проведения акции. Сергей Юров рассказал, что кроме Кучинского лесничества акцию «Лес Победы» проведут на 14 муниципальных площадках, центральными из которых станут парк «Пехорка» и Пестовский парк. Также деревья будут сажать на территории социальных объектов в Балашихе. Всего высадят более тысячи сеянцев плодовых деревьев, сосны, липы, клена, каштана, дуба, а также кустарники спиреи и пузыреплодника.

«К акции «Лес Победы» в 2018 году присоединятся балашихинские учреждения образования, культуры, спорта и здравоохранения. Помимо этого, саженцы закупили балашихинские предприятия и управляющие компании, которые посадят около 400 кустарников и более 400 деревьев в парках и во дворах Балашихи», — рассказал Сергей Юров.