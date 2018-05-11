Ещё
Кучинский лес станет центральной площадкой акции «Лес Победы» в Балашихе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кучинский лес станет центральной площадкой акции «Лес Победы» в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.
«12 мая в Московской области будет проходить акция «Лес Победы». В Балашихе центральной площадкой станет Кучинское лесничество. В районе станции Железнодорожная на площади в шесть гектаров будет высажено 25 тысяч сеянцев сосны. Все желающие могут принять участие и тоже посадить дерево. Акция начнется в 11:00», — сказал Сергей Юров.
Он добавил, что от площади у храма Александра Невского с улицы Карла Маркса в 9:45 будут организованы три автобуса для перевозки людей на место проведения акции. Сергей Юров рассказал, что кроме Кучинского лесничества акцию «Лес Победы» проведут на 14 муниципальных площадках, центральными из которых станут парк «Пехорка» и Пестовский парк. Также деревья будут сажать на территории социальных объектов в Балашихе. Всего высадят более тысячи сеянцев плодовых деревьев, сосны, липы, клена, каштана, дуба, а также кустарники спиреи и пузыреплодника.
«К акции «Лес Победы» в 2018 году присоединятся балашихинские учреждения образования, культуры, спорта и здравоохранения. Помимо этого, саженцы закупили балашихинские предприятия и управляющие компании, которые посадят около 400 кустарников и более 400 деревьев в парках и во дворах Балашихи», — рассказал Сергей Юров.
Для проведения акции в администрации подготовили сувенирную продукцию. В местах посадки деревьев будут дежурить полиция, МЧС, скорая помощь.
360tv.ru: последние новости
Bank of America допустил рост цены на нефть до 100 долларов Повышение МРОТ, курортный сбор и безопасность на ЧМ: как изменится жизнь россиян с мая 2018 года Десятки стран присоединились к акции «Бессмертный полк»
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией251
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову237
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»42
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать257
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200829
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение