Цена нефти Brent превысила 77 долларов впервые с ноября 2014 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года выросла на торгах на лондонской бирже ICE до 77,04 доллара за баррель. Прирост составил 2,8 процента. Изменения связывают с выходом США из ядерной сделки с Ираном

Последний раз нефть торговалась по цене более 77 долларов за баррель 27 ноября 2014 года.