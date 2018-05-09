Brent превысила $77

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года выросла на торгах на лондонской бирже ICE до 77,04 доллара за баррель. Прирост составил 2,8 процента. Изменения связывают с выходом США из ядерной сделки с Ираном.
Последний раз нефть торговалась по цене более 77 долларов за баррель 27 ноября 2014 года.
О том, что Штаты выходят из соглашения президент США Дональд Трамп объявил 8 мая. Сделка накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. При этом глава государства отметил, что Штаты готовы обсудить новую сделку.
Шаг Вашингтона осудили лидеры Великобритании, Германии и Франции, они призвали других участников продолжать выполнение соглашения. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит соблюдать свои обязательства. Ситуацию прокомментировали в МИД РФ. Представители ведомства отметили, что Москва разочарована решением США.