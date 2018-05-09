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Португалия обновит законодательную базу, чтобы привлечь криптовалютный бизнес
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Португалия обновит законодательную базу, чтобы привлечь криптовалютный бизнес 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Правительство Португалии рассматривает законопроект, который будет регулировать сферу блокчейна и криптовалют, а также упростит работу на этом рынке.
Изменения направлены на содействие в развитии рынка цифровых валют и привлечение высокотехнологичного бизнеса в страну. Новые нормы создадут более простые механизмы адаптации и защиты прав пользователей и инвесторов. Власти считают это направление важным, так как сейчас существует множество мошеннических схем, которые формируют негативное отношение к рынку криптовалют и замедляют его развитие.
Португалия уделяет больше всего внимания вопросам регулирования выпуска цифровой валюты и проведения ICO. Ожидается, что нововведения помогут потенциальным инвесторам выбирать более безопасные и рентабельные проекты.
Видимо руководство страны следит за усилением европейской тенденции к изучению методов регулирования зарождающегося рынка. Однако ЕС вместе с принятием криптовалют, постепенно начинает ужесточать требования для борьбы с мошенниками и отмыванием денег.
Напомним, что РАКИБ начнет сертифицировать криптотрейдеров.
текст: Иван Маличенко, фото: Unspash
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