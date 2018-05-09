«Бессмертный полк» в Душанбе собрал сотни человек

В столице Таджикистана «Душанбе» прошло шествие «Бессмертный полк». В акции приняли участие более 600 человек.

Как рассказал РИА Новости один из организаторов, заместитель председателя Союза ветеранов — интернационалистов Таджикистана Нур Умаров, власти не согласовали проведение акции, как и годом ранее.

«Союз воинов-интернационалистов Таджикистана, как и в 2017 году, несмотря на то, что мы опять не получили разрешение властей, все равно решил провести эту акцию», — сказал собеседник агентства.

По словам организаторов, многие жители таджикской столицы принесли портреты своих родственников и знакомых, которые погибли во время Великой отечественной войны или скончались уже в мирное время.