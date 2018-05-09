Ещё
«Бессмертный полк» в Душанбе собрал сотни человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Бессмертный полк» в Душанбе собрал сотни человек 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В столице Таджикистана «Душанбе» прошло шествие «Бессмертный полк». В акции приняли участие более 600 человек.
Как рассказал РИА Новости один из организаторов, заместитель председателя Союза ветеранов — интернационалистов Таджикистана Нур Умаров, власти не согласовали проведение акции, как и годом ранее.
«Союз воинов-интернационалистов Таджикистана, как и в 2017 году, несмотря на то, что мы опять не получили разрешение властей, все равно решил провести эту акцию», — сказал собеседник агентства.
По словам организаторов, многие жители таджикской столицы принесли портреты своих родственников и знакомых, которые погибли во время Великой отечественной войны или скончались уже в мирное время.
Национальная Служба Новостей: последние новости
В Мадриде прошло шествие «Бессмертного полка» Ревякин: Шел с «Бессмертным полком» в Донбассе – было незабываемо! В Мельбурне впервые прошел «Бессмертный полк»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин спас ветерана на параде Победы325
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде157
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии266
Китай сделал заявление по иранской сделке132
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы302
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:52
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде
Политика Происшествия
10:25
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Политика
00:35
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии
СНГ В мире
01:55
Китай сделал заявление по иранской сделке
Ближний Восток Азия
00:37
Пассажиры автобуса устроили самосуд над карманником
Криминал В мире
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение