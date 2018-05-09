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Акция «Бессмертный полк» стартует в Краснодарском крае в 13.00
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Акция «Бессмертный полк» стартует в Краснодарском крае в 13.00 

АиФ — Юг 22 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
В рамках празднования Дня Победы на Кубани 9 Мая в шестой раз пройдет общенародная патриотическая акция «Бессмертный полк». Ожидается, что в ней примут участие более 500 тысяч человек в 355 населенных пунктах края.
В Краснодаре акция пройдет по улице Красной — от сквера им. Жукова до площади Памяти Героев, где завершится возложением венков и цветов к Вечному огню.
Всего запланировано более 2 тысяч мероприятий, которые пройдут во всех муниципалитетах. Это праздничные концерты, музыкально-патриотические программы, познавательные лекции, спартакиады и эстафеты, выставки и многое другое.
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