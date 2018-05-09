В Курской области безработным предлагают 6,8 тысячи вакансий

Такие данные по состоянию на 2 мая приводит областной комитет по труду и занятости населения.

При этом уровень безработицы составляет — 0,8%. Более того, как уверяет пресс-служба администрации Курской области , в 9 муниципалитетах региона число безработных сократилось.

Только в последнюю неделю апреля на бирже труда появилось 609 новых вакансий.

Напоминаем, что официальная статистика не всегда точно отображает реальную ситуацию на рынке труда, так как безработным считается не тот, кто по факту остался без работы, а тот, кто обратился на биржу труда.