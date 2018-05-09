Отдых без границ. Как обезопасить свой отпуск от колебаний валютных курсов

Наверняка на свете нет человека, который бы не ждал отпуска, особенно если планируется поездка за рубеж. Однако с 2014 года отпуск за границей стал сопряжен с непредвиденными колебаниями валюты, и многие россияне были вынуждены вовсе отказаться от него или на порядок снизить качество отдыха. Впрочем, если начать готовиться к летней поездки загодя, можно минимизировать влияние этого фактора.

Как копить на отпуск

Лучшая стратегия — начать копить на отпуск небольшими частями и заранее, хотя бы за шесть месяцев до отпуска, а лучше и за год. При этом вы должны точно знать, какая валюта вам понадобится (евро, доллар и так далее).

Ежемесячно вы примерно равными частями покупаете валюту, желательно через биржу, чтобы было дешевле, либо через банк, если он предлагает вам специальные условия обмена валюты. Поскольку речь идет о небольших суммах, у вас будут ограничения по инвестиционным активам, которые вы сможете использовать для размещения купленной под отпуск валюты. Это должны быть консервативные инструменты, чтобы рыночный риск не уничтожил 20-30% и более от накоплений.

Также помните о валютной переоценке при инвестициях в валютные инструменты, которая сможет свести на нет весь скромный прирост. Если учесть, что курс рубля вполне может колебаться на 12-15%, то НДФЛ с этого прироста составит до 2% от суммы.

Так что либо вы размещаете покупаемую валюту на валютный вклад, где нет курсовой переоценки, либо инвестируете с ожидаемой доходностью выше 2% годовых. Это могут быть еврооблигации с близкой датой погашений, структурные продукты с полной защитой и валютные биржевые фонды (ETF) облигаций.

Тем, кто в основном рассчитывает на разовые поступления (бонусы) или просто имеет неравномерные доходы, можно предложить следующую стратегию. Если разовое поступление произошло заранее, за месяцы до отпуска, то внимательно изучите информационные фон: есть ли в новостях сообщения об обсуждаемых санкциях.

Если есть, то надо тщательно выбирать время для перехода в нужную валюту. Обычно это периоды налоговых выплат и продажи валютной выручки экспортерами — в основном это вторая половина каждого месяца. Таким образом, валюту лучше покупать во второй половине месяца, а не в начале. Кроме того, нужно учитывать сезонные колебания рубля. Традиционно российская валюта укрепляется с февраля по начало апреля, затем летом — в июне-августе, иногда еще бывает сезонный рост курса в середине осени.

Если вы хотите попробовать «поймать» наиболее выгодный курс рубля, то имеет смысл купить опционы на приобретение валюты в периоды сезонного укрепления сроком исполнения к запланированной поездке. В зависимости от того, что вы выберете — сразу поменять рубли на валюту либо оставаться в рублях до последнего — вы сможете и подобрать подходящие инвестиционные инструменты для размещения своих накоплений.

Если до поездки совсем мало времени, то имеет смысл разместить средства на валютном депозите: налога с курсовой разницы не будет, а небольшой процент получите.

В каком виде везти деньги

Мало накопить на отпуск. Важно еще и решить, какую сумму взять с собой и в каком виде. Если ваши накопления в наличных деньгах, а вы едете в страну с редкой валютой, то всегда есть риск остаться с небольшим количеством купюр и монет, которые вам будет трудно обменять обратно на рубли. Совсем без «налички» тоже не обойтись: не везде есть возможность оплаты картами. А если и есть, то это может быть достаточно дорого из-за высоких комиссий.

Исходя из этого, в наличных имеет смысл взять с собой сумму, достаточную для покупки мелких сувениров и оплаты одного приема пищи в кафе, в котором не принимают карты. Это примерно $15-20 в день на человека. Помните, что без декларации из России можно вывезти до $10 000.

Остальное ваши средства, соответственно, на карте. Вот только на какой? Ведь есть риски блокировки в случае ухудшения геополитической ситуации. Для таких сценариев нужно иметь несколько карт разных банков, но лучше из числа системно значимых, так как в в случае проблем с расчетами им будет оказана первоочередная помощь.

А вот заводить карту зарубежного банка только для подстраховки на период отпуска нецелесообразно. Во-первых, наличие счета в зарубежном банке требует уведомления налоговой службы , во-вторых, любые доходы, капающие на эту карту — это неизбежная декларация в ту же ФНС. К тому же иностранные банки зачастую имеют более высокие тарифы, а то и вовсе не открывают счета нерезидентам на маленькие суммы. Не стоит забывать и про риск заморозки или блокировки счета.

Если вы часто посещаете ЕС , лучше выбирать карты платежной системы Mastercard, а если другие страны, особенно Азию, то Visa

Стоит ли заводить отдельную валютную карту под поездки? Если вы часто бываете в еврозоне или, наоборот, являетесь «фанатом», где популярны доллары, то можно — это позволит минимизировать транзакционные издержки на конвертации валют. Но если вы всегда спонтанны в отпуске, то можно обойтись рублевой картой, а также сделать себе карты систем Mastercard и Visa, чтобы поочередно использовать их в зависимости от ключевой валюты путешествия.