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Президент Молдавии принял участие в акции «Бессмертный полк» в Кишинёве
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Президент Молдавии принял участие в акции «Бессмертный полк» в Кишинёве 

RT на русском 34 минуты назад
В Кишинёве состоялось шествие в рамках акции «Бессмертный полк» в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Как передаёт Point., возглавлял колонну президент Молдавии Игорь Додон.
Отмечается, что в акции приняли участие порядка 100 тысяч человек, что стало рекордным для подобного мероприятия.
Шествие завершилось возле мемориала воинской славы «Вечность», где участники акции почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин возглавил шествие «Бессмертного полка» в Москве.
RT ведёт прямую трансляцию.
RT на русском: последние новости
Как в разных странах мира проходила акция «Бессмертный полк» Цены на нефть снижаются Игорь Бутман заявил, что акция «Бессмертный полк» делает людей лучше
Комментарии  Ещё 2 источника 
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