Президент Молдавии принял участие в акции «Бессмертный полк» в Кишинёве 

В Кишинёве состоялось шествие в рамках акции «Бессмертный полк» в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Как передаёт Point., возглавлял колонну президент Молдавии Игорь Додон.
Отмечается, что в акции приняли участие порядка 100 тысяч человек, что стало рекордным для подобного мероприятия.
Шествие завершилось возле мемориала воинской славы «Вечность», где участники акции почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин возглавил шествие «Бессмертного полка» в Москве.
RT ведёт прямую трансляцию.