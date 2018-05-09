Президент Молдавии принял участие в акции «Бессмертный полк» в Кишинёве

Кишинёве состоялось шествие в рамках акции «Бессмертный полк» в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Отмечается, что в акции приняли участие порядка 100 тысяч человек, что стало рекордным для подобного мероприятия.

Шествие завершилось возле мемориала воинской славы «Вечность», где участники акции почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

RT ведёт прямую трансляцию.