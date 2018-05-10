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УМВД России по Хабаровскому краю присоединилось к акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!»
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УМВД России по Хабаровскому краю присоединилось к акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Начальник управления МВД России по городу Хабаровску полковник полиции Александр Прохорец рассказывает о своем деде, участнике Великой Отечественной войны.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Саратовские полицейские поддержали Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка» В Смоленске полицейские приняли участие в шествии «Бессмертного полка» В центре столицы проходит шествие "Бессмертный полк".
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