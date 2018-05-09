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Акция «Бессмертный полк» собрала более 35 тыс. участников на Камчатке
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Акция «Бессмертный полк» собрала более 35 тыс. участников на Камчатке 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Более 35 тыс. человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», прошедшей 9 мая на Камчатке, сообщает пресс-служба правительства края.
В акции, прошедшей на главной площади Петропавловска-Камчатского, приняли участие 25 тыс. человек; люди несли в руках портреты родных, «принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны, а также отдавших дань Родине на трудовом фронте», передает «Интерфакс».
В краевом центре шествие возглавили представители различных национальных диаспор, проживающих на Камчатке, которые несли «Знамя Победы», сшитое из множества лоскутов.
Кроме того, около 4 тыс. жителей Чукотки приняли участие в акции «Бессмертный полк».
«Портреты родственников, которые участвовали в боях или ковали Победу в тылу, наследники Великой Победы пронесли сегодня практически во всех населенных пунктах Чукотки. В целом, в ряды «Бессмертного полка» встали около 4 тыс. жителей округа», — говорится в сообщении пресс-службы аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа.
Отмечается, что праздничные мероприятия организованы 9 мая во всех населенных пунктах региона. Это парадные марши, торжественные митинги, праздничные концерты, спортивные состязания, тематические выставки.
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