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На Алтае вырос минимальный размер пособия по беременности и родам
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На Алтае вырос минимальный размер пособия по беременности и родам 

АиФ — Алтай 26 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Минимальный размер пособия по беременности и родам вырос в Алтайском крае почти на 9 тысяч рублей. Это произошло в связи с увеличением МРОТ с 1 мая.
Теперь размер пособия для женщин составляет минимум 59 тысяч 87 рублей. В муниципалитетах края, где районный коэффициент составляет 20%, минимальные декретные установлены на уровне 61 тысяча 656 рублей.
Также выросло минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (до 5134,98 рублей). Размер минимальной выплаты на второго и последующих детей остался прежним (7227,35 и 7541,58 рубля соответственно).
В отделении Фонда соцстрахования отметили, что изменения коснулись только женщин, имеющих право на минимальные декретные выплаты и оформивших отпуск в связи с материнством после 1 мая 2018 года. Выплаты по страховым случаям, наступившим до этой даты, перерасчету не подлежат.
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