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Губернатор Подмосковья пригласил жителей на акцию по посадке деревьев «Лес Победы»
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Губернатор Подмосковья пригласил жителей на акцию по посадке деревьев «Лес Победы» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона принять участие в посадке деревьев в лесах и парках во время традиционной акции «Лес Победы», которая пройдет в регионе 12 мая.
«12 мая мы проводим традиционную акцию «Лес Победы». Приглашаю всех жителей Подмосковья! С дочкой посмотрели на те деревья, которые мы посадили три года назад. Они уже окрепли!» — написал Воробьев в своем аккаунте в Instagram.
В Подмосковье подготовили более 1,2 тысячи участков под высадку деревьев в рамках акции «Лес Победы». Всего в ходе акции планируется высадить 1,5 миллиона сеянцев на площади более 580 гектаров.
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