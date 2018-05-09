Губернатор Подмосковья пригласил жителей на акцию по посадке деревьев «Лес Победы»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона принять участие в посадке деревьев в лесах и парках во время традиционной акции «Лес Победы», которая пройдет в регионе 12 мая.

«12 мая мы проводим традиционную акцию «Лес Победы». Приглашаю всех жителей Подмосковья! С дочкой посмотрели на те деревья, которые мы посадили три года назад. Они уже окрепли!» — написал Воробьев в своем аккаунте в Instagram.

В Подмосковье подготовили более 1,2 тысячи участков под высадку деревьев в рамках акции «Лес Победы». Всего в ходе акции планируется высадить 1,5 миллиона сеянцев на площади более 580 гектаров.