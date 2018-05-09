«Бессмертный полк» в Пекине собрал более 400 человек

По словам организаторов, в этом году к акции присоединилось больше китайцев.

Более 400 человек вышли на акцию «Бессмертный полк» в Пекине. Об этом пишут «Известия»

Елены Тимофеевой. «В этом году на шествии собралось более 400 человек. По сравнению с прошлым разом в акции приняли участие гораздо больше китайцев», — приводит издание слова координатора акции в столице КНР

Шествие состоялось в пекинском парке «Чаоян». Колонна людей с портретами своих родственников проследовала под песни военных лет к памятнику «Советский сокол». Участники мероприятия почтили минутой молчания память героев войны и запустили в небо символический салют из лепестков роз.